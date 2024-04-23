Туризм

Таиланд расширил безвизовый режим для россиян

Кабинет министров Таиланда во вторник принял решение о предоставлении гражданам РФ с 1 мая 2024 года права на 60-дневное безвизовое пребывание на территории страны, заявил премьер-министр страны Сеттха Тхависин в прямом эфире таиландский сетевой телеканал The Reporters.

«По представлению министерства иностранных дел Таиланда кабинет министров рассмотрел вопрос и принял решение о предоставлении гражданам Российской Федерации в порядке особого случая и временной меры права безвизового пребывания на территории Королевства Таиланд сроком до 60 дней», - завил премьер на брифинге для СМИ в Доме правительства Таиланда в Бангкоке.

В настоящее время в Таиланде временно действует 90-дневный режим безвизового пребывания для россиян, также введенный правительством Таиланда в качестве временной меры в целях развития туризма, однако его действие заканчивается 30 апреля 2024 года. Шестидесятидневный безвиз вступит в действие с 1 мая 2024 года вместо него. Премьер-министр Тхависин не сообщил на брифинге, как долго будет действовать новый 60-дневный безвизовой режим, пишет РИА Новости.

Между Россией и Таиландом существует соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан, предоставляющее россиянам право находиться в Таиланде без виз до 30 дней, а гражданам Таиланда - находиться в России без виз в течение такого же срока. Временные меры по увеличению срока безвизового пребывания россиян в Таиланде являются инициативой таиландского правительства в целях создания условий для роста количества российских туристов, посещающих страну. В 2023 году Таиланд посетило более 1,7 миллиона граждан РФ.