Туризм

Псковичам советуют проверить наличие задолженностей перед путешествием

Майские праздники часто становятся временем для путешествий, но перед тем как запланировать свою поездку важно удостовериться в отсутствии ограничений на выезд. Об этом жителям Псковской области напомнили в УФССП России по региону.

Ведомство предлагает простой и удобный способ проверить наличие задолженностей - онлайн сервис «Банк данных исполнительных производств». Зайдя на сайт службы, каждый гражданин может легко узнать, есть ли у него задолженность.

«В случае выявления задолженности можно произвести оплату прямо через сервис или сформировать квитанцию для оплаты в ближайшем банке. Таким образом, можно избежать неприятных "сюрпризов" и обеспечить себе спокойное и беззаботное путешествие.

Желаем всем приятных майских праздников и удачных путешествий!» - добавили приставы.