Туризм

В России разработали платформу для совместного планирования путешествий

Платформу для совместного планирования путешествий разработали в России - с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации, бронировать билеты и гостиницы, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«В России разработали платформу для планирования путешествий сразу несколькими пользователями. Участники могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок», - рассказали в НТИ.

Как объяснил сооснователь проекта Ви Динь, уникальность разработки заключается в том, что платформа сочетает в себе четыре основные функции - чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей. В платформу также интегрированы сервисы и приложения для бронирования билетов и гостиниц. После регистрации профиля пользователь может создать новое путешествие и пригласить к нему друзей.

«Это позволяет пользователям эффективно сотрудничать и обмениваться информацией, а также значительно экономит время, необходимое для планирования поездки. В отличие от конкурентов, которые предлагают отдельные решения, Vteamtrip создает единое пространство для всего процесса путешествия, начиная от идеи и заканчивая воспоминаниями", - добавил Динь.

Он отметил, что сейчас платформа находится в стадии разработки прототипа, а ближайшем будущем команда планирует начать тестирование чат-бота и модернизировать дизайн интерфейса. Разработчики принимают участие в акселерационной программе федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» (ПУТП), пишет РИА Новости.