Туризм

Названы наиболее популярные среди российских туристов страны

Российские туристы в первом квартале 2024 года совершили 5,3 млн выездов за рубеж. Излюбленными местами, куда отправляются россияне, стали Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Таиланд, Китай и страны Содружества Независимых Государств, сообщает Единая межведомственная информационно-статистическая система.

Только в Китай число поездок россиян в январе-марте 2024 года возросло в четыре раза (с 77,7 тысячи до 326,9 тысячи) по сравнению с первым кварталом прошедшего года. На 18 % увеличился турпоток из РФ в Таиланд, на 16 – в Объединённые Арабские Эмираты, пишет RuNews24.

Уточняется, что в статистике погранслужбы ФСБ учитывается количество пересечений иностранными и российскими гражданами государственной границы.

ФСБ распределяет данные о поездках по целям визита: деловая, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на ПМЖ, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие».