Туризм

ПЛН-ТВ: Гостиница «Юбилейная» — удобный отель в центре Великих Лук

Гостиница «Юбилейная» была построена к 800-летию Великих Лук в 1966 году. Это одна из старейших гостиниц в городе с огромным опытом работы в сфере гостеприимства. Отель удобно расположен в центре Великих Лук. Для гостей предоставляется 130 уютных номеров по умеренным ценам разных категорий, которые постоянно обновляются. Недавно номерной фонд пополнился двумя современными номерами для маломобильных граждан. Также разрешено проживание с домашними питомцами. Подробнее - в новом видео ПЛН-ТВ.

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