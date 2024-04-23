Туризм

Псковская область лидирует по прибыли санаторно-курортной отрасли в СЗФО

Псковская область лидирует по прибыли санаторно-курортной отрасли на Северо-Западе РФ. Такие данные приводит портал бронирования «Санатории-России.рф», специалисты которого проанализировали доходы и прибыли регионов, популярных для санаторно-курортного отдыха по итогам 2023 года.

По данным портала, самая высокая прибыльность санаторного-курортной отрасли на Северо-Западе РФ - в Псковской области - 191 млн рублей прибыли. По доходности лидируют санатории Санкт-Петербурга, которые заработали 3,5 млрд рублей в 2023 году.

В целом российские санатории заработали рекордные 225,2 миллиарда рублей в прошлом году, на 15% больше, чем годом ранее. В санаториях страны за прошлый год отдохнули 7 миллионов человек, В первой тройке лидеров среди федеральных округов санатории Южного ФО (76,1 млрд рублей), Северо-Кавказского ФО (44,7 млрд) и Приволжского ФО (32,1 млрд).

Топ-10 регионов по доходам санаториев включает Краснодарский край (60 млрд рублей, рост 17%), Ставропольский край (42 млрд, +31%), Крым (3,5 млрд, -11%), Алтайский край (10,3 млрд, +13%), Московская область (8,2 млрд, +9%), Башкортостан (7,5 млрд, +12%), Тюменская область (6,5 млрд, +44%), Татарстан (5,6 млрд, +18%), Пермский край (4,3 млрд рублей, +18%) и Санкт-Петербург (3,5 млрд рублей, -11%).

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, высокий спрос на услуги санаторно-курортных учреждений в постпандемийные годы не просто временное явление, а долгосрочный восходящий тренд. Регионам необходимо создавать максимально благоприятные условия и возможности для строительства новых современных здравниц.