 
Туризм

Пообедать в присутствии горничных и съесть беляш можно в Пушкиногорье

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Кулинарный туризм развит в Пушкиногорье, сообщил директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Кулинарный туризм развит в "Пушкин-парке". Вы можете пообедать в присутствии горничных, которые одеты в исторические костюмы, вы можете доехать до "Имения Алтунъ", побродить там, искупаться в озере летом и пообедать в очень необычной среде, в бывшем амбаре, который был у хозяев усадьбы до революции. Можно обсуждать, насколько это интересно с точки зрения набора блюд, но он там достаточно разнообразен. Если вы хотите выпить водки "Онегин" - у вас есть ресторация "ОнегинЪ" рядом с отелем-усадьбой "Арина Р.". И это не говоря о том, что время от времени мои коллеги заходят на автостанцию, чтобы купить, страшное дело, беляш, но это не по принципу "купи беляш - собери котика", там вполне качественные продукты, если вы любите что-нибудь такое, то даже такое можно найти», - рассказал Георгий Василевич.
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Василевич Георгий Николаевич

Василевич Георгий Николаевич

Директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»

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