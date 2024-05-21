Туризм

Доклад «Туризм — драйвер развития Псковской области» представили гостям выставки «Россия»

Форум Северо-Западного макрорегиона «Пространство будущего» проходит во вторник, 21 мая, на площадке международной выставки-форума «Россия» в Москве. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, в деловой программе форума принимает участие председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова. На пленарном заседании, открывшем мероприятие, она выступила с докладом «Туризм — драйвер развития Псковской области».

Вместе с коллегами из других регионов Северо-Запада, представителями Министерства экономического развития РФ и экспертами отрасли она приняла участие в обсуждении приоритетных проектов регионов округа в области туризма и промышленного потенциала.

Марина Егорова также приняла участие в торжественной церемонии передачи переходящего символа столицы «Серебряного ожерелья России». Статуэтка в форме фарфоровой жемчужины перешла от города Сольвычегодска Архангельской области — городу Старая Русса Новгородской области, который стал победителем конкурса. Напомним, Псковская область является участником проекта «Серебряное ожерелье России» и точкой в одноименном туристическом маршруте с 2015 года.

В рамках форума в этот день на стенде Псковской области выставки «Россия» проходит презентация туристической привлекательности региона. Посетители могут узнать о популярных и новых маршрутах по региону, основных достопримечательностях, местах отдыха и вдохновения.

Сегодня на стенде развернулась целая творческая мастерская. Здесь гости могут познакомиться с местными обычаями глубинки Псковской области. Сотрудники Музея истории Невеля проводят мастер-классы по изготовлению сувениров из панцирей виноградных улиток, по плетению игрушек из полевых трав и по украшению сумок-торб.

Кроме того, на площадке можно принять участие в мастер-классе по игре на балалайке от Невельской детской школы искусств.

Посетители площадки также практикуются в создании открыток, украшенных акварельной росписью. Помогают им в этом мастера Пространства купца Лапина.

В течение всего дня на стенде проходит интерактивная программа «Народно-фольклорные игры Псковской области и Невельского района».