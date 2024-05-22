Туризм

Турпоток в Пскове вырос на 10%

Туристический поток в Пскове вырос на 10%. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, выступая с отчетом о работе городской администрации за 2023 год на сессии Псковской городской Думы 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За 2023 год в сравнении с 2022-ым турпоток в городе Пскове увеличился на 10%, на 13% — количество посетителей музея», — рассказал Борис Елкин.

Подписано несколько соглашений о сотрудничестве с другими странами-партнерами. Кроме того, состоялось 45 мероприятий с международным участием, добавил глава города.