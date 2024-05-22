Туризм

Круглый стол о перспективах развития туризма в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного перспективам развития туризма в Псковской области, который прошел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июня.

На волне сначала пандемии коронавируса, а потом и геополитических изменений россияне пересмотрели отношение к туристическому потенциалу нашей страны. Туристический поток в Псковскую область увеличивается количественно. А вот как к числу туристов добавить качество их размещения, обслуживания, организации и разнообразия досуга? И почему повышение туристической привлекательности региона — дело общее?

Для обсуждения этой темы, актуальной не только для летнего периода, приглашены: