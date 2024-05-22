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Туризм

Названы набирающие популярность виды туризма

08.06.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Современные туристы стремятся больше разнообразить свое путешествие. В ответ на этот запрос появляются новые виды туризма, фокусирующиеся на уникальных впечатлениях, уважении к природе и глубоком погружении в культуру, рассказали «Известиям» в сервисе «Яндекс Путешествия». Эксперты назвали пять популярных видов туризма.

Первый вариант отдыха — сонный туризм.

«Сонный туризм позволяет получить качественный отдых и восстановить силы. Специальные отели предлагают программы для здорового сна, умные кровати с функцией укачивания и контролем за состоянием организма во время сна, комфортные помещения с блэкаут-шторами и спокойную атмосферу, чтобы гости смогли выспаться», — рассказали в сервисе.

Туристы могут попробовать так провести время в Минеральных Водах, где средняя стоимость трехдневного проживания в одном из местных отелей на двоих человек в июне составляет 10,5 тыс. рублей, в Сочи (20 тыс. рублей), а за рубежом — на Бали (18 тыс. рублей) и в Турции (19 тыс. рублей).

Еще один вид путешествия — астрономический туризм.

«Загрязнение световым потоком делает невозможным наблюдение за звездами во многих мегаполисах. Всё больше людей путешествуют, чтобы увидеть солнечные затмения и северное сияние и насладиться красотой ночного неба в первозданном виде. За границей небо, усеянное звездами, можно найти в Йемене (25 тыс. рублей) и Перу (14 тыс. рублей)», — уточнили эксперт.

Кроме того, существует охлаждающий туризм. Путешественники всё чаще стремятся избегать изнуряющей жары, поэтому «прохладные» направления становятся более привлекательными. Некоторые туристы отказываются от поездок на раскаленные пляжи или в другие жаркие регионы в пользу более прохладных мест для отдыха. Направления для таких поездок: в России — Сахалин (за 14тыс. рублей), Архангельск (9 тыс. рублей). За рубежом — Аргентина (15 тыс. рублей), ЮАР (30 тыс. рублей).

Также в сервисе отметили медленный туризм.

«Slow Travel — это отказ от беготни по достопримечательностям и стремление к медленному и глубокому погружению в культуру. Туристы наслаждаются местной кухней, знакомятся с традициями, ведут неспешные прогулки и общаются с местными жителями. Направления для slow-туризма: в России — Мурманская область (14 тыс. рублей), Республика Алтай (18 тыс. рублей); за границей — Болгария (28 тыс. рублей), Шри-Ланка (23 тыс. рублей)», — объяснили в «Яндекс Путешествиях».

Некоторые россияне интересуются гастрономическим туризмом. Для изучения локальной кухни они посещают местные рынки, участвуют в кулинарных мастер-классах, пробуют традиционные блюда в ресторанах и кафе и узнают о местных продуктах.

«Этот вид туризма дарит незабываемые гастрономические впечатления, которые надолго останутся в памяти. Направления для гастротуризма: в России — Республика Карелия (19 тыс. рублей), Республика Дагестан (16 тыс. рублей). За рубежом — Италия (39 тыс. рублей), Таиланд (9 тыс. рублей)», — добавили эксперты.

Теги: #туризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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