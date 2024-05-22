Туризм

Когда загранпаспорт становится недействительным, напомнили в псковском УМВД

Об изменениях российского законодательства по регулированию порядка использования заграничного паспорта гражданина Российской Федерации за пределами страны напомнили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

«При изменении владельцем фамилии, имени, отчества, сведений о дате и (или) месте рождения, изменении пола заграничный паспорт необходимо заменить в установленном порядке. В ином случае пограничным органом федеральной службы безопасности заграничный паспорт будет признан недействительным и его владелец не сможет выехать за границу», - рассказали в полиции.

В УМВД подчеркнули, что планирование отдыха за пределами государства, как и приобретение той или иной путевки, определяется личной ответственностью человека.

«Уважаемые сограждане, не рискуйте, убедитесь заранее в действительности своего заграничного паспорта!» - призвали в ведомстве.