Туризм

Псков вошел в топ-5 городов, которые туристы больше всего ассоциируют с Россией

Псков вошел в десятку городов, которые туристы больше всего ассоциируют с Россией, по версии российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру.

Сервис бронирования жилья для отдыха провел в соцсетях опрос на тему, какой город больше всего ассоциируется у подписчиков с образом России. На первом месте оказалась столица - Москва, которую выбрали 32% голосовавших. На втором месте Санкт-Петербург, выбор 21% подписчиков. На третьем месте Севастополь, выбор 14% участников голосования.

А на четвертом месте - Псков, старинный русский город, который по нраву 8% голосовавших. «Про Псков писали стихи и картины, здесь хорошо гулять у древних стен, отправляться на экскурсии по самому городу и его окрестностям, например, в Изборск», - добавили аналитики сервиса.

На пятом месте в опросе оказался Суздаль (7%).