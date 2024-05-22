Туризм

События в Дагестане не сказались на покупке билетов на авиарейс Псков - Махачкала – Гелена Самохвалова

Недавние события в Дагестане не сказались на покупке билетов на авиарейс Псков - Махачкала. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

«По ситуации на 21 июня даже на первый рейс были проданы все билеты. Вчера мы проверяли - сдачи билетов нет. Также продаются билеты на все последующие рейсы, уже включая конец июля. Паники сейчас нет. Люди адекватно отреагировали», - рассказала она.

Гелена Самохвалова отметила, что дагестанцы сплотились и ждут туристов. «Также силовые структуры гарантируют безопасность», - отметила Гелена Самохвалова.

Что касается Крыма, то здесь ситуация складывается несколько сложнее.

«В Крыму ситуация складывается сложнее. Большое количество погибших. Это, конечно очень, опасно», - пояснила президент Ассоциации.

По мнению Гелены Самохваловой, сейчас от поездок в Крым лучше воздержаться.

«Крым - это территория, которая непосредственно сушей и морем граничит с зоной боевых действий», - заключила президент Ассоциации.

Напомним, 23 июня киевский режим совершил террористическую атаку по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.

Позднее стало известно о террористический актах в Дагестане. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма (Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии, единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале), две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.