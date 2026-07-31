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Животных решили увезти с мини-фермы на набережной реки Великой в Пскове

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Животных с мини-фермы, которая развернулась на набережной реки Великой в Пскове 30 июля в рамках фестиваля «Псковские каникулы, решили увезти с площадки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Как пояснили в ТКД, гости не могли удержаться от взаимодействия с животными, хотя это было запрещено. 

«Слишком "трогательные" псковичи были замечены на фестивале "Псковские каникулы". Нам очень приятно, что площадка "Ферма" вызвала необычайно высокий интерес у гостей фестиваля. Несмотря на размещённые информационные таблички с просьбой не трогать животных и не кормить их принесённой едой, гости фестиваля хотели творить добро - жалели о том, что животные скучают, и старались их максимально развлечь, не слушая наказов администратора и охраны», - рассказали организаторы.

Такая активность не идет на пользу животным, поэтому принято решение отвезти коз, гусей и кроликов в их родной дом. Но на площадке остается инсталляция в виде коровы, которую можно подоить. 

Техническое открытие фестиваля «Псковские каникулы» состоялось на набережной реки Великой 30 июля. Официальное открытие будет сегодня. Фестиваль закончится в воскресенье. С сегодняшнего дня на набережной, помимо интерактивных зон, блошиного рынка и работы главной сцены, зрителям представят иммерсивный спектакль, который перенесет жителей и гостей областного центра в атмосферу 60–70‑х годов прошлого века.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».  

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Животных решили увезти с мини-фермы на набережной реки Великой в Пскове

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