Винтажная посуда, значки, медали и игрушки: блошиный рынок открылся на псковской набережной

Блошиный рынок открылся на набережной реки Великой в Пскове 30 июля в рамках фестиваля «Псковские каникулы», который продлится до 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Посетители могут ознакомиться с предметами разных эпох, представленными на торговых площадках. На рынке - винтажная посуда, открытки, значки, книги, украшения, медали, игрушки и другие предметы с историей. Продавцы рассказывают посетителям о происхождении вещей и связанных с ними событиях.

Организаторы отметили, что формат блошиного рынка предполагает не только продажу предметов, но и возможность познакомиться с вещами, которые сохранили особенности разных периодов времени.

Также на фестивале работают интерактивные зоны и главная сцена, а уже завтра состоится торжественное открытие с запуском иммерсивного спектакля, где все присутствующие станут не просто зрителями, а частью бытовых сцен из советского времени.

Масштабный фестиваль «Псковские каникулы» позволяет жителям и гостям областного центра окунуться в атмосферу 60–70‑х годов прошлого века. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».