 
Туризм

Винтажная посуда, значки, медали и игрушки: блошиный рынок открылся на псковской набережной

0

Блошиный рынок открылся на набережной реки Великой в Пскове 30 июля в рамках фестиваля «Псковские каникулы», который продлится до 2 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Посетители могут ознакомиться с предметами разных эпох, представленными на торговых площадках. На рынке - винтажная посуда, открытки, значки, книги, украшения, медали, игрушки и другие предметы с историей. Продавцы рассказывают посетителям о происхождении вещей и связанных с ними событиях.

Организаторы отметили, что формат блошиного рынка предполагает не только продажу предметов, но и возможность познакомиться с вещами, которые сохранили особенности разных периодов времени.

 

Также на фестивале работают интерактивные зоны и главная сцена, а уже завтра состоится торжественное открытие с запуском иммерсивного спектакля, где все присутствующие станут не просто зрителями, а частью бытовых сцен из советского времени.

Масштабный фестиваль «Псковские каникулы» позволяет жителям и гостям областного центра окунуться в атмосферу 60–70‑х годов прошлого века. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

«Псковские каникулы»: портал в СССР

Винтажная посуда, значки, медали и игрушки: блошиный рынок открылся на псковской набережной

На набережной реки Великой стартовал фестиваль «Псковские каникулы»

Сыграть в лото смогут гости фестиваля «Псковские каникулы» на набережной реки Великой
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026