 
Туризм

Мини-ферма работала во время открытия фестиваля «Псковские каникулы»

0

Мини-ферма в виде своеобразной выставки достижений народного хозяйства действовала во время техническое открытие фестиваля «Псковские каникулы» 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На мини-ферме были козочки, гуси, и кролики, с которыми гости фестиваля могли взаимодействовать. Также присутствовала конструкция в виде коровы, которую псковичи могли даже подоить.

Техническое открытие фестиваля «Псковские каникулы» состоялось на набережной реки Великой сегодня, 30 июля. На площадках мероприятия работали главная сцена, выставочные зоны и рынок.

Открыл фестиваль спектакль «Из песни слов не выкинешь» молодежного театра «Гротеск», который прошел на главной сцене. С приветственным словом к гостям мероприятия выступил ведущий Владимир Дягилев: (может вставить цитату из диктофона). В основе постановки лежит музыкальная программа, включающая песни, которые звучали во дворах 60-70-х годов. Например, в программу спектакля входил репертуар Ольги Чикиной, Павла Явецкого, Глеба Горбовского и др.

На фестивале также работал блошиный рынок, где представлены предметы с историей: винтажная посуда, открытки, значки, книги, украшения и другие вещи разных эпох. Продавцы рассказывали посетителям о происхождении представленных предметов и связанных с ними историях.

Кроме того, в рамках «Псковских каникул» открылась выставка «СССР: радио и телевидение», посвященная развитию отечественной радиотехники и телевизионного вещания. Экспозиция включает более 40 экспонатов, среди которых радиоприемники, телевизоры, проигрыватели и другие устройства советского периода. Среди представленных образцов — механический телевизор и радиоприемник производства Великих Лук.

Гастрономическую часть фестиваля представлял стилизованный фудкорт с блюдами советской кухни. В меню представлены знакомые многим блюда, связанные с повседневной культурой 1960–1970-х годов, такие как квашеная капуста и плов.

Также для гостей работали интерактивные площадки с играми, мастер-классами и тематическими фотозонами.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

«Псковские каникулы»: портал в СССР

Мини-ферма работала во время открытия фестиваля «Псковские каникулы»

Винтажная посуда, значки, медали и игрушки: блошиный рынок открылся на псковской набережной

На набережной реки Великой стартовал фестиваль «Псковские каникулы»
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026