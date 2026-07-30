Мини-ферма работала во время открытия фестиваля «Псковские каникулы»

Мини-ферма в виде своеобразной выставки достижений народного хозяйства действовала во время техническое открытие фестиваля «Псковские каникулы» 30 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

На мини-ферме были козочки, гуси, и кролики, с которыми гости фестиваля могли взаимодействовать. Также присутствовала конструкция в виде коровы, которую псковичи могли даже подоить.

Техническое открытие фестиваля «Псковские каникулы» состоялось на набережной реки Великой сегодня, 30 июля. На площадках мероприятия работали главная сцена, выставочные зоны и рынок.

Открыл фестиваль спектакль «Из песни слов не выкинешь» молодежного театра «Гротеск», который прошел на главной сцене. С приветственным словом к гостям мероприятия выступил ведущий Владимир Дягилев: (может вставить цитату из диктофона). В основе постановки лежит музыкальная программа, включающая песни, которые звучали во дворах 60-70-х годов. Например, в программу спектакля входил репертуар Ольги Чикиной, Павла Явецкого, Глеба Горбовского и др.

На фестивале также работал блошиный рынок, где представлены предметы с историей: винтажная посуда, открытки, значки, книги, украшения и другие вещи разных эпох. Продавцы рассказывали посетителям о происхождении представленных предметов и связанных с ними историях.

Кроме того, в рамках «Псковских каникул» открылась выставка «СССР: радио и телевидение», посвященная развитию отечественной радиотехники и телевизионного вещания. Экспозиция включает более 40 экспонатов, среди которых радиоприемники, телевизоры, проигрыватели и другие устройства советского периода. Среди представленных образцов — механический телевизор и радиоприемник производства Великих Лук.

Гастрономическую часть фестиваля представлял стилизованный фудкорт с блюдами советской кухни. В меню представлены знакомые многим блюда, связанные с повседневной культурой 1960–1970-х годов, такие как квашеная капуста и плов.

Также для гостей работали интерактивные площадки с играми, мастер-классами и тематическими фотозонами.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — АО «Россельхозбанк».