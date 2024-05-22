Туризм

Где отдохнуть в августе: лучшие страны для отдыха на море

Август в южных странах – самое подходящее время для отдыха на море. Эксперты онлайн-магазина Onlinetours.ru подготовили статью, в которой расскажут о лучших направлениях для отпуска за границей – вы узнаете, куда стоит поехать, чем заняться и где можно купаться.

Отметим, что представленные страны без проблем пускают россиян в 2024, большая часть не требуют визу и позволяет вполне недорого отдохнуть на море.

Турция

Миллионы россиян предпочитают отдыхать в Турции, из-за чего российские туристы занимают первое место среди числа отдыхающих, причем виза для посещения не требуется. Август в Турции является пиком сезона. Рынки переполнены свежими овощами и фруктами, на улицах и пляжах оживленно, а индустрия развлечений работает на максимум.

Дождливых дней в августе не бывает, днем столбик термометра показывает +33-35 градусов. Большая часть популярных курортов Турции располагаются на берегу Средиземного моря, нагревается которое до +28-29 градусов.

Самые известные курорты Средиземного побережья – Анталия, Алания, Белек, Сиде и Кемер. Именно здесь сосредоточена вся туристическая индустрия Турции, отели на любой бюджет и лучшие пляжи. Сюда часто приезжают туристы с детьми из-за обилия интересных развлечений и песчаных пляжей, которые более безопасны для малышей.

Полететь в августе также можно к Эгейскому Побережью, которое на 1-2 градуса прохладнее Средиземного. Курорты здесь живописные, окружены древними городами, горами и реликтовыми лесами, а пляжи преимущественно галечные, из-за чего вода очень чистая и отлично подходит для дайвинга. Наибольшей популярностью пользуются курорты Бодрум, Мармарис и Фетхие.

Египет

В конце лета Египет пользуется не меньшей популярностью. Хоть виза для посещения Египта требуется, но оформляется она по прилете прямо в аэропорту.

Несмотря на то, что египетские курорты в августе – места, где довольно жарко, туристы могут организовать комфортный пляжный отдых благодаря сухому климату. В августе цены на туры держаться на низком уровне, поэтому это последняя возможность недорого отдохнуть на море в 2024 году.

Дневная температура держится на отметке +35-40 градусов, а море очень теплое – +28-30 градусов, поэтому любители купаться в «парном молоке» будут счастливы. Если планируете загорать, делать это лучше до обеда или вечером, а свободное время потратьте на шопинг – многие торговые центры в это время устраивают крупные распродажи.

Любимые курорты у россиян – это Хургада, Шарм-Эль-Шейх и Макади Бей. В каждом городе расположены современные отели, аквапарки, ночные клубы и шикарные отели. На всех пляжах отсутствует мусор, имеются туалеты, душевые, кабинки для переодевания и другие элементы инфраструктуры.

Если вы хотите погреться на берегу моря или планируете изучать культуру Египта – отправляйтесь в Хургаду. В свою очередь, Шарм-Эль-Шейх и Макади Бей понравятся дайверам – подводный мир Красного моря один из самых удивительных и интересных на планете.

За историческими достопримечательностями нужно ехать в пустыню, и препятствием в этом выступает летняя жара. В качестве альтернативы местные экскурсоводы предлагают вечерние и ночные путешествия по пустыне – к оазисам, бедуинам и за красивыми рассветами.

Черногория

В августе Черногория привлекает многих туристов – погода на местных курортах так и манит загорать и купаться днями на пролет. Страна с радостью принимает россиян, и даже в 2024 году не требует визу. Здесь нет изнуряющей жары, средняя дневная температура не превышает +30 градусов, а Адриатическое море прогревается до комфортных +27 градусов.

Благодаря горной местности в Черногории прекрасный климат – по этой причине сюда стоит слетать за оздоровлением: туристам предлагают лечебные морские грязи, минеральные воды и другие услуги.

Местные пляжи благоустроены и отмечены «голубым флагом». Сильных волн нет, поэтому туристы нередко совмещают пляжный отдых с морскими прогулками под парусом вдоль живописных бухт. Любителям активных развлечений тоже есть чем заняться: можно попробовать каньонинг, дайвинг, виндсерфинг, рафтинг и прочее. Также отдыхающим предлагают рыбалку с выходом в открытое море.

Большая часть туристов отдыхают в Будве – это туристическая столица Черногории. Здесь завораживающий старый город с извилистыми улочками, много музыкальных и гастрономических фестивалей, а жизнь не утихает даже ночью. За размеренным и неспешным отдыхом нужно ехать в Беличи или Петровац, а взглянуть на венецианскую архитектуру можно в Которе, где проводят красочный августовский праздник Бокельская ночь.

Абхазия

Абхазия в августе – это живописные горы, вкусная местная кухня, теплое Черное море и отличный сервис. В 2023 – 2024 году туристическая инфраструктура в стране улучшилась: появилось множество отелей с системой «все включено» по адекватной стоимости. Примечательно, что попасть в Абхазию можно по российскому паспорту.

Главная особенность Черногории, которая позволяет даже в конце августа комфортно отдохнуть – Черное море не цветет, как это бывает в соседних регионах. При этом вода нагревается до +27-28 градусов, а температура воздуха держится в пределах +30-35 градусов. Пляжи в стране с мелкой и приятной на ощупь галькой, заходы в море удобные и с плавно нарастающей глубиной, поэтому здесь можно отдыхать с детьми.

Основным курортом страны является Гагра: здесь оборудованные пляжи, множество отелей и развлечений, включая аквапарк. Второй по популярности город – Новый Афон, в окрестностях которого расположено огромное количество достопримечательностей: средневековые крепости, монастыри, пещеры, водопады и многое другое.

За пляжным отдыхом также можно отправиться в Пицунду – это район с кристально чистым морем, красивыми пейзажами и пышной растительностью. Каждый пляж отделен сосновыми лесами, что создает особую атмосферу уединенности.

Erid: 2SDnjdDKzTC Реклама. ООО «СФЕРА». ИНН 9702016030