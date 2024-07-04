Туризм

Более 200 знаков туристкой навигации установят в Псковской области

Более 200 знаков туристкой навигации установят в этом году в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на первой стратегической сессии по развитию автотуризму в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За последние 5 лет автотуризм в Псковской области вырос на 18 %. Рост туристического потока подтверждает интерес к Псковской области», - отметила Марина Егорова.

В прошлом году было становлено более 300 таких знаков, добавила председатель комитета.

Напомним, в 2023 году более полумиллиона автотуристов проявили интерес к Псковской области.