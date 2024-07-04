Туризм

Еще две станции связи запустят в туристических местах Псковской области

Власти Псковской области продолжают развитие услуг связи в туристических местах. Очередная базовая станция при участии ПАО «Мегафон» установлена и запущена в работу в Печорском муниципальном округе. Ее местоположение позволило обеспечить устойчивую сотовую связь по дороге от Пскова до Печор, охватив территорию Изборско-Мальской долины — памятника природы регионального значения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Еще одна вышка связи готовится к запуску в деревне Ореховно Пустошкинского района. Ее действие распространится, в том числе, на знаменитую усадьбу «Ореховно», которая входит в межрегиональный маршрут «Русские усадьбы» и за короткое время стала точкой притяжения туристов на юге Псковской области.

Базовая станция в Пустошкинском районе установлена компанией МТС в рамках инвестиционного налогового вычета. Напомним, в Псковской области действует специальная инвестиционная налоговая льгота на развитие инфраструктуры связи. По ней операторы могут получить до 90% возмещения затрат на инвестиции.

Всего в этом году в регионе будет запущено более 20 базовых станций сотовой связи по разным федеральным и региональным программам, большая часть из них будет установлена в малочисленных населенных пунктах региона, в СНТ и рядом с туристическими объектами.

Отметим, что развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети Интернет соответствует национальным целям развития и задачам инициированного президентом России национального проекта «Цифровая экономика».