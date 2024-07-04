Туризм

Большинство респондентов ПЛН недовольны развитием туризма и сферы отдыха

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей считают, что развитие туризма и сферы отдыха в Псковской области организовано некачественно. Это следует из опроса, в котором приняли участие 202 человека.

26,73% проголосовавших считают, что из-за количества «событийки» страдает ее качество. 24,26% полагают, что развитие туризма в области находится на среднем уровне.

Безразличие к развитию этой отрасли выразили 19,8% опрошенных. 15,35% довольны туризмом и отдыхом в регионе. Еще 7,43% хорошо оценивают развитие туризма, однако отмечают, что в этой области «не хватает масштаба».

6,44% принявших участие в опросе считают уровень развития сфера отдыха и туризма в Псковской области очень плохим.

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