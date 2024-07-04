Туризм

Почти 770 членов профсоюзов отдохнули в псковских санаториях за полгода

Программа оздоровления членов профсоюзов Псковской области продолжается. За первое полугодие 2024 года в профсоюзных санаториях отдохнули и оздоровились 769 членов профсоюзов Псковской области и СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Наибольшей популярностью пользовался санаторий «Хилово».

«Льготное оздоровление пользуется среди членов профсоюзов региона большой популярностью. Темпы оздоровления не снижаются, услуга востребована. Мы стараемся удерживать стоимость на максимально низком уровне, чтобы обеспечить возможность оздоровления в профсоюзных санаториях каждому желающему профсоюзному активисту», – прокомментировал результаты работы председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.