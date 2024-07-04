Туризм

У каждого пятого жителя Пскова нет денег на отпуск в этом году — опрос

У каждого пятого жителя Пскова нет денег на отпуск в этом году. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В среднем псковичи планируют потратить на недельный отпуск в этом году 55 тысяч рублей на одного члена семьи. Но чтобы отпуск был идеальным, требуется 165 тысяч рублей на человека. Каждый пятый (22%) признался, что не может себе позволить отдых в этом году.

Женщины более скромны в своих отпускных запросах по сравнению с мужчинами: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше денег. Выше запросы на отпуск мечты у горожан в возрасте от 35 до 44 лет, а больше тратят опрошенные моложе 34 лет. Отпускной бюджет и запросы к затратам на неделю идеального отпуска ожидаемо растут с увеличением уровнем дохода опрошенных.

Куда едут летом псковичи и как проводят это лето, смотрите в опросе ПЛН-ТВ по ссылке ниже.