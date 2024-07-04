Туризм

Участники рынка назвали популярные у покупателей курортной недвижимости регионы

Высокая стоимость квадратного метра в Сочи, где за последние три года цены на новостройки поднялись на 188%, заставила ценителей курортной недвижимости обратить внимание на новые направления — Дербент, Пятигорск, Ессентуки, Архыз и другие города Кавказа.

«Сейчас мы видим, что спрос смещается в сторону Анапы, Лазаревского, Геленджика. Мы ожидаем там несколько ярких проектов. Например, в Анапу уже заходят известные гостиничные операторы и реализуют проекты, где минимальная цена лота с ремонтом, мебелью, техникой составляет 12 млн рублей», — рассказала руководитель отдела продаж международной компании Golden Brown Group Полина Васильева.

Вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко согласился с коллегой, добавив, что россияне инвестируют в недвижимость региона, чтобы отдыхать во время отпуска.

«Жилье здесь доступнее черноморского побережья, средняя цена в новостройке в самых крупных городах — Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды — сегодня составляет 140 тыс. рублей за квадратный метр», — пояснил он.

По данным сервиса «Продома.дом.рф», с начала 2024 года в этих городах продано около 1,1 тыс. квартир на сумму 6,4 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, пишут «Известия».