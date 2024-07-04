Туризм

Шесть новых модулей ввели в эксплуатацию в кемпинге «Велино» в Гдовском районе

Шесть новых модулей установили и ввели в эксплуатацию в кемпинге «Велино» в Гдовском районе при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом комитет по туризму Псковской области сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Модули с панорамным остеклением находятся на берегу озера Велино. Они оборудованы кухонными уголками и санузлами. Гости кемпинга могут воспользоваться лодками, сапами, катамаранами, каяками, а также катером под управлением капитана для водных прогулок по ближайшим озерам или путешествиям по реке Желча прямо до Чудского озера.

Ранее «Велино» получило грант на модернизацию пляжной инфраструктуры и установило новую точку питания.