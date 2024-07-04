Туристский маршрут по Псковской области одним из первых включили в федеральный список автопутешествий

Межрегиональный автотурмаршрут «Князь Александр Невский», объединяющий Псков, Печоры и Великий Новгород и Санкт-Петербург, в числе первых размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В настоящее время на портале для автопутешественников доступна информация о первых 50 маршрутах для путешествий на автомобиле по 47 регионам России.
Протяженность автомаршрута составляет порядка тысячи км, а время в пути — четыре дня. Туристы смогут познакомиться с уникальными памятниками истории и архитектуры, местами легендарных битв и городами, освобожденными и основанными князем Александром Невским. На портале подробно рассказывается и описывается каждый день автомаршрута, дана подробная информация о ключевых достопримечательностях, а также представлена карта автопутешествия с расстоянием и времени в пути.
География маршрутов, представленных на федеральном портале, охватывает центральную часть России, Русский Север, Юг и Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Ряд маршрутов подходит для поездок выходного дня и насчитывает несколько десятков километров, а самый продолжительный превышает 2 тысячи километров.
Добавим, национальный туристический портал Путешествуем.рф развивается по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».