Туризм

Туристский маршрут по Псковской области одним из первых включили в федеральный список автопутешествий

Межрегиональный автотурмаршрут «Князь Александр Невский», объединяющий Псков, Печоры и Великий Новгород и Санкт-Петербург, в числе первых размещен на национальном туристическом портале Путешествуем.РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время на портале для автопутешественников доступна информация о первых 50 маршрутах для путешествий на автомобиле по 47 регионам России.

Протяженность автомаршрута составляет порядка тысячи км, а время в пути — четыре дня. Туристы смогут познакомиться с уникальными памятниками истории и архитектуры, местами легендарных битв и городами, освобожденными и основанными князем Александром Невским. На портале подробно рассказывается и описывается каждый день автомаршрута, дана подробная информация о ключевых достопримечательностях, а также представлена карта автопутешествия с расстоянием и времени в пути.

«По поручению президента Владимира Путина правительством разработана концепция развития автомобильного туризма. Благодаря ее реализации к 2030 году количество таких поездок вырастет в два раза — с 26 млн до 50 млн ежегодно. В рамках концепции будут создаваться условия для путешествий на дорогах. Первые 50 маршрутов, запущенные на портале Путешествуем.РФ, объединяют наиболее популярные у туристов достопримечательности, которые удобно посетить на автомобиле. На этих направлениях будут дополнительно строиться стоянки, кафе и отели, улучшаться сотовая связь и дорожное покрытие. Кроме того, глава государства поручил обеспечить туристическую отрасль автобусами отечественного производства, чтобы как можно больше людей могли исследовать Россию и узнавать о ней больше, в том числе на автомаршрутах», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

География маршрутов, представленных на федеральном портале, охватывает центральную часть России, Русский Север, Юг и Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Ряд маршрутов подходит для поездок выходного дня и насчитывает несколько десятков километров, а самый продолжительный превышает 2 тысячи километров.

Добавим, национальный туристический портал Путешествуем.рф развивается по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».