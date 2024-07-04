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Туризм

Стройплощадку для будущей трехзвездочной гостиницы готовят в Пскове

25.07.2024 16:22|ПсковКомментариев: 0

К подготовке строительной площадки для будущей трехзвездочной гостиницы Cosmos приступили на улице Кузнецкой, 33 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в корпорации «Туризм.РФ».

Фотографии: «Туризм.РФ»

По прогнозам, новый гостиничный комплекс сможет принимать до 33 тысяч гостей ежегодно и позволит создать 76 рабочих мест. Ожидается, что будущий объект размещения усилит развитие туризма в Псковской области.

Строительство планируют завершить к 2026 году.

Проект реализует гостиничный оператор Cosmos Hotel Group при поддержке корпорации «Туризм.РФ» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Теги: #строительство #новая гостиница #индустрия гостеприимства
Источник: Псковская Лента Новостей
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