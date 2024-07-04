Туризм

В путешествие на родину княгини Ольги приглашают псковичей

Молодёжь и все желающие могут присоединиться к краеведческой прогулке в Выбутах – не родине княгини Ольги. Путешествие вдоль берега реки Великой запланировано на 10 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Путешествие пройдёт уже не в первый раз, но маршрут будет немного изменён. Группа стартует в 10:00 от конечной остановки автобусного маршрута 8А – «Пристань». В программу входят интересные места, которые связанны с жизнью княгиней Ольгой: Ольгин камень, Ольгины Слуды, Ильинский храм XV века, а также Литовский брод, который приведёт на противоположный берег реки, в деревню Волженец, где находится Ольгин дворец и ключ.

С собой необходимо взять перекус, в Выбутах будет привал, где можно будет восполнить силы. Рекомендуется одеваться по погоде и с собой взять сменную резиновую обувь, которая пригодится для перехода Литовского брода.

Для того, чтобы принять участие и отправиться в увлекательное путешествие, необходимо просто написать сообщение в группу.