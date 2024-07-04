Туризм

Россияне стали чаще ездить за границу

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что россияне стали чаще ездить за границу. За первое полугодие 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона поездок в другие страны — на девять процентов больше, чем в 2023 году. Наибольшей популярностью у соотечественников пользовались Турция (2,5 миллиона поездок), Абхазия (2,1), Казахстан (1,2), ОАЭ (986 тысяч) и Китай (793,5 тысячи).

Туристический поток из России в Китай при этом вырос втрое. Россияне также стали на 60 процентов чаще ездить на Кубу (80,4 тысячи поездок) и на 59 процентов чаще в Азербайджан (109,5 тысячи поездок). Статистику погранслужбы приводит РБК.

Иностранцы также стали на 11,5 процента чаще посещать Россию. Число поездок составило 7,9 миллиона. Чаще всего в России бывают граждане Узбекистана (1,8 миллиона поездок), Казахстана (1,5) и Таджикистана (977 тысяч). Кроме того, граждане Китая, Туркменистана, Турции и Германии стали больше ездить в Россию.