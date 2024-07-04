Туризм

Гастрономический гид разработали в Псковской области

Тираж гастрономического гида «Своё. Псковская область» уже в регионе. Издание позволяет совершить виртуальное гастрономическое путешествие по Псковской области и познакомиться не только с основными достопримечательностями региона, но и с объектами сельского туризма и фермерской продукцией, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Перечень составлен с умом, гид действительно очень интересный. Искренне рекомендую всем сверять с ним свои маршруты выходного дня», - отметил Михаил Ведерников.

Справочник может получить бесплатно любой желающий в офисе Туристского информационного центра Псковской области по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 14

(вход с улицы Пушкина).

Справочник был разработан совместно с АО «Россельхозбанк».