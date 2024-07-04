Туризм

Псков вошел в десятку популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом

Псков вошел в десятку популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом по версии российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

При составлении списка аналитики опирались на данные разнообразных российских экологических рейтингов, а также на рейтинг популярных направлений Твил. В результате на первом месте из популярных направлений, где можно дышать полной грудью свежим воздухом, оказался Кисловодск, на втором - Севастополь, а на третьем - Петрозаводск.

Десять популярных направлений с чистым воздухом для отдыха летом: