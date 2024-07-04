Туризм

Более 13 тысяч паломников посетили Псковскую область в 2023 году

Более 13 тысяч человек посетили Псковскую область в 2023 году в паломнических целях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по туризму.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, в 2023 году число лиц, прибывших в Псковскую область в паломнических целях, составило порядка 13,5 тысячи человек.

Учитывались паломники, размещенные в коллективных средствах размещения региона (гостиницы, мотели, хостелы и другое).