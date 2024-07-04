Туризм

В этом году планы на осенний отдых строят 42% псковичей — опрос

В этом году планы на осенний отдых строят 42% псковичей. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Пскова.

4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 16% проведут отпуск дома, 13% планируют поездку по России, 7% выбирают для отдыха дачу, а 6% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома (17%) и поездки по городам России (12%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (5%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью — мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.

Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (8%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (25%).

49% псковичей не планируют брать осенний отпуск.

Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

• Краснодарский край,

• Кавказ,

• Золотое кольцо России,

• Карелия,

• Байкал,

• Москва,

• Санкт-Петербург,

• Калининград,

• Крым.

Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

• Турция,

• Египет,

• Таиланд.