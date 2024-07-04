Туризм

Фестиваль печенного картофеля пройдет в нацпарке «Себежский»

Фестиваль печенного картофеля под лозунгом «Дрова наши, картошка ваша!» пройдет в национальном парке «Себежский» 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Видео: ТИЦ / Telegram

В этот день посетителей ждут:

различные мастер-классы и интерактивные квесты;

праздничная программа;

презентация новой книги;

чайная церемония.

Важным событием дня станет конкурс блюд из картофеля, где победитель получит главный приз.

Фестиваль начнется в 13.00 в деревне Рудня Себежского района на территории экспозиции «Музей дров».

Подробности по телефону: 8 811 402 12 38. Вход свободный.

«Приглашаем всех на фестиваль! Будет вкусно, ярко и интересно!» - добавили в ТИЦ.