Фестиваль печенного картофеля пройдет в нацпарке «Себежский»

Фестиваль печенного картофеля под лозунгом «Дрова наши, картошка ваша!» пройдет в национальном парке «Себежский» 14 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Видео: ТИЦ / Telegram
В этот день посетителей ждут:
Важным событием дня станет конкурс блюд из картофеля, где победитель получит главный приз.
Фестиваль начнется в 13.00 в деревне Рудня Себежского района на территории экспозиции «Музей дров».
Подробности по телефону: 8 811 402 12 38. Вход свободный.
«Приглашаем всех на фестиваль! Будет вкусно, ярко и интересно!» - добавили в ТИЦ.