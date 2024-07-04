Туризм

Туристический кемпинг и гостиницу строят в Островском районе

Глава Островского района Дмитрий Быстров посетил два строящихся на территории района объекта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Как известно, проблемной темой остается вопрос достаточного количества средств размещения для постоянно возрастающего потока путешественников», - пишет Дмитрий Быстров.

Первый объект - туристический кемпинг, расположенный около федеральной трассы, с двумя точками общепита. Глава района отметил, что уже в начале следующего года кемпинг сможет предоставить 23 номера эконом-класса и две точки общепита, включая комфортабельное кафе.

Второй объект - полноценная гостиница на 20 просторных одно- и двухместных номеров, с лобби-баром на первом этаже. Глава района подчеркнул, что постройка также будет готова к приему посетителей уже в новом году.

«Инвесторы понимают реальный спрос на гостиницы, как следствие - вкладывают средства в развитие территории. Мы, муниципальные власти, видим кратное увеличение туристов. И уверены, что наши планы реализуются в правильном направлении!» - заключил Дмитрий Быстров.