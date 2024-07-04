Туризм

По маршруту-загадке зовет Псковский музей

Псковский музей продолжает программу знакомства со своими музеями-филиалами. После вдохновенных пейзажей Вечаши музейщики подготовили маршрут-загадку. Так они сами говорят о запланированной через неделю поездке в Печоры.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, главным «героем» программы станет музей истории города Печоры. За сто лет своего существования он объединил в своей коллекции славянские мотивы с самобытностью народа сето.

В этот раз также не обойдется без традиционного русского чаепития в уютной беседке.

А еще в Музее истории города Печоры ждет новая уникальная выставка «Дар» – передвижной проект музея-заповедника «Абрамцево». Материалом выставки стали произведения художественной коллекции журнала «Наше наследие».

И конечно, участники тура посетят Псково-Печерский монастырь.