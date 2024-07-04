Михаил Ведерников: У нас начинается золотая пушкинская осень – самое красивое время года

Согласно опросу ВЦИОМ, треть россиян не брали отпуск этим летом. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей России, которые еще не использовали дни законного отпуска, подумать над тем, чтобы отдохнуть на территории Псковской области.
Видео: Михаил Ведерников / Telegram
Осень в Псковской области – это возможность не спеша насладиться теплым осенним солнцем, «бабьим летом» и отдохнуть от суеты городских столиц, отметил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
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