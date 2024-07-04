Туризм

Михаил Ведерников: У нас начинается золотая пушкинская осень – самое красивое время года

Согласно опросу ВЦИОМ, треть россиян не брали отпуск этим летом. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей России, которые еще не использовали дни законного отпуска, подумать над тем, чтобы отдохнуть на территории Псковской области.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Осень в Псковской области – это возможность не спеша насладиться теплым осенним солнцем, «бабьим летом» и отдохнуть от суеты городских столиц, отметил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«У нас начинается золотая пушкинская осень – самое красивое время года. Сейчас в межсезонье в регионе меньше туристов, а значит, легче забронировать номер в отеле или домик на берегу озера – благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" мест для размещения гостей стало больше. Добро пожаловать в Псковскую область! Вам понравится и вы захотите вернуться ещё! А мы будем вас ждать» - написал глава региона.

Подробнее можно узнать в Туристском информационном центре Псковской области, а на сайте путешествуем.рф есть целый раздел о Псковщине с информацией об интересных локациях.