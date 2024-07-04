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Туризм

Вовлечь и увлечь: псковский маршрут по объектам агротурима признан лучшим в России

25.09.2024 17:38|ПсковКомментариев: 0

Псковский маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» стал лучшим в номинации «Мастера вовлечения» отраслевого конкурса национальных туристических маршрутов. Церемония награждения прошла в рамках Международного форума-выставки «Отдых» в Москве. Маршрут пролегает по различным объектам сельского туризма: фермам, хуторам и усадьбам.

О том, как создавался турпродукт, насколько полезны для местных фермеров такие проекты и как обстоят дела с агротуризмом в регионе, узнала Псковская Лента Новостей.

 

«У нас есть национальные туристские маршруты, которые утверждаются в министерстве экономического развития, - это порядка 50 туров из 45 регионов страны. В Псковской области есть два национальных туристических маршрута: «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» и «Александр Невский - имя России». В этом году впервые конкурс среди национальных туристских маршрутов проходил в нескольких номинациях», - рассказывает автор тура, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Псковский маршрут занял первое место в номинации «Мастера вовлечения», в которой соревновались туристские маршруты с разнообразными мастер-классами. «Но для нас номинация «Мастера вовлечения» - это еще и сбор самих по себе объектов. Они нестандартные. В маршруте только территория Псковского кремля, музей-заповедник «Изборск» с его музеем сето и Изборской крепостью - это государственные музеи. Все остальное - частная инициатива: фермерские хозяйства, по которым как раз этот маршрут и проходит», - поясняет автор тура.

«Никого уговаривать не нужно было»

Светлана Баранова напомнила, что идея маршрута зародилась еще в 2019 году. На тот момент уже появилось большое количество фермерских хозяйств на территории Печорского района, и многие были расположены вдоль дорог, которые связывают Псков с Печорами.

«Инициатива принадлежала руководителю проекта «Бебешкино» Анвару Зуфарову, который был в тесных дружеских отношениях со многими предпринимателями. И тогда с его легкой руки мы объединили музей ретро-техники, ферму «Изборский страус», «Изборский пряник», гостиничный комплекс «Изборск», Березовый хутор, Мальскую долину, музей-усадьбу сето, Бебешкино и Медовый хуторок. Проект получил поддержку от центра инноваций социальной сферы. А «Континент» участвовал в нем, как турфирма, имеющая опыт работы с объектами сельского туризма на тот момент в Прибалтике. Мы должны были связать все объекты и оформить маршрут в виде турпродукта», - говорит она.

Светлана Баранова отмечает, что «никого уговаривать не нужно было». Инициатива исходила от самих предпринимателей, которые понимали, что надо объединяться и действовать единым информационным ресурсом: туристы ищут информацию и нужно предлагать услуги не только свои собственные, но и своего ближайшего соседа. В итоге маршрут «Изборский тракт» успешно сформировался.

Затем в соцсетях был создан опрос для фермеров и предпринимателей, чтобы узнать, интересно ли им такое направление, как сельский туризм. «Первым откликнулся Юрий Гуренко, который напомнил об открытии своего музея «Льняная губерния». Мы очень быстро собрали второй пул предпринимателей, назвали проект «По Печорской стороне», и сделали первый тур для его участников и представителей СМИ. «Эта поездка, в которую отправились не только журналисты, но и предприниматели, оказалась полезной для последних. Они смогли воочию увидеть объекты соседей, чтобы с большим пониманием рассказывать о них своим клиентам. В итоге у нас образовались очень интересные коллаборации», - отмечает Светлана Баранова.

Интерес к агротуризму

Когда российское правительство предложило самым значимым туристическим маршрутам давать статус национальных, один из участников проекта «По Печорской стороне» заметил, что псковский маршрут мог бы претендовать на этот статус.

Светлана Баранова признается, что сомневалась в том, что это может получиться. Но помогла пандемия и объявленный в этот период Агентством стратегических инициатив конкурс «Открой свою Россию»: «Чтобы выделиться среди команд и иметь возможность претендовать на положительные отзывы, какие-то места в этом конкурсе, мы придумали маршрут по нашим фермам. То, что у нас было, мы объединили, определили, какие объекты готовы работать с большим объемом туристов: принимать одновременно 30-40 человек, и именно их включили в состав турпродукта, заявленного на конкурс».

В итоге тур «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» был признан национальным маршрутом. Более того, по словам Светланы Барановой, он единственный в сфере агротуризма. И с этим связано его дальнейшее развитие.

«С нашими объектами, которые входят в этот маршрут, и с теми, кто не вошел, но продолжает работу в этом направлении, мы прошли через акселератор сельского туризма и сделали сайт «Живая карта Печорской стороны». В этом подстегивании интереса к агротуризму я и вижу главный результат всей нашей деятельности», - отмечает Светлана Баранова.

С опытом Псковской области сейчас знакомятся представители других регионов. По маршруту «С грохотом по фермам» проехались представители муниципальных властей, предприниматели, работающие в сфере сельского туризма и туроператоры из Хабаровского края и Тюменской области. Кроме того, и внутри региона складывается коллаборация объектов сельского туризма. Например, на юге Псковской области в тесной связи работают ферма Escargot D’Or («Золотая улитка») и усадьба «Ореховно».

Помощь в продвижении

«Самым сложным для объекта сельского туризма является его раскрутка, потому что у нас чаще всего все в одних руках. Человек сам придумал идею, сам ее реализовывает, сам выращивает сельхозпродукцию и сам должен заниматься своим продвижением. А это без помощи и изучения чужого опыта достаточно сложно. Мне кажется, что туристические маршруты очень нужны для продвижения своего объекта и изучения чужого опыта. Кроме того, городские жители в такие туры с удовольствием ездят целыми семьями», - отмечает Светлана Баранова.

Положительную роль подобных объединений видят и фермеры: на маршруте «С грохотом по фермам» половина объектов - это сельскохозяйственные предприятия.

«Хлебный хутор» был в составе маршрута с самого начала. «Мы уже были в проекте, когда все только-только формировалось, и эту идею поддержали. А дальше этот маршрут стал жить и развиваться», - говорит хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская.

Фермер занимается выпечкой хлеба, изготовлением пряников, а также другими традиционными ремёслами. «Чего у нас больше - фермерского или туристического? Наверное, 30 на 70», - отмечает Ольга Волконская.

Хутор принимает и группы, и индивидуальных туристов. «Включение нас в туристические маршруты, конечно, помогает. С миру по нитке. Чем больше таких проектов, тем больше узнаваемости. Мы не отказываемся ни от чего», - говорит хозяйка хутора.

«Естественно, участие в туре - это реклама. И это надо делать, чтобы о нас не забывали, чтобы мы были на слуху», - говорит руководитель фермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев.

По его словам, когда создавалась ферма, расчет был, в том числе, на туриста: «Мы находимся недалеко от Изборска, от Печор. Внутренний туризм все равно развивался, тогда и Изборск ремонтировали, и Печоры, пусть не так активно, как в последние годы, но там что-то происходило. И однозначно мы были нацелены на привлечение туристов».

Также после попыток разводить овец и северных оленей, акцент был сделан на разведении страусов и изготовлении продукции - «производных от страусоводства»: изделий из кожи, косметики на страусином жире, деликатесов. «Просто делали дело. Людям это нравилось. И мы старались», - вспоминает он.

Результаты превзошли ожидания. «По северо-западу мы сейчас самая крупная ферма. У нас до 200 особей страуса, 150 страусят маленьких и маточное поголовье - порядка 70 штук. Тогда мы думали, что для туристов будет работать маленькое кафе, магазинчик на территории фермы для нашей продукции и других фермеров даже не планировали. И хотели построить всего одно здание, в котором будут находиться страусы. А их у нас уже три, помимо инкубатора», - рассказывает он.

Пользуется популярностью и кафе. «Страусиная» кухня нравится не только туристам, но и псковичам - многие приезжают раз-два в месяц, просто поесть.

Без господдержки тоже не обошлось. «Есть всякие программы. Например, гостевой дом мы построили на средства гранта «Агротуризм». Там софинансирование федеральное было 90%, и только 10% - наши средства. Это круто. Гостевой домик работает с нового года. Сейчас он тоже занят», - отмечает фермер.

И очень помогает взаимодействие с другими объектами сельского туризма. «Мы должны друг о друге знать. Например, туристы переночевали в гостиничном комплексе «Изборск», и им советуют посетить ферму. Или мы рекомендуем нашим туристам, где остановиться. Это хорошо, чем больше информации, тем лучше. Почему супермаркеты сильно развиты? Люди привыкли получать все сразу. Здесь также. Приехали в Псковскую область - и все сразу получили: комфортный ночлег, интересное зрелище, хорошую еду. Поэтому я только за объединение», - отметил Евгений Прокофьев.

Одним словом, даже при том, что многие сельхозпроизводители продукции могут наладить работу с туристами самостоятельно, поддержка и продвижение их услуг в значительной мере помогает развитию объектов агротуризма, а значит, и развитию сельских территорий.

Светлана Синцова

Фото atorus.ru и соцсетей

Теги: #фермерство #агротуризм
Источник: Псковская Лента Новостей
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