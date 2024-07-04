Туризм

Игорь Иванов: Профсоюзные здравницы обеспечивают качественный отдых

С Всемирным днем туризма коллег из профсоюзных объектов оздоровления и отдыха в Псковской области поздравил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: Псковский облсовпроф

«От имени председателя организации, объединяющей и возглавляющей шесть профсоюзных объектов оздоровления и отдыха в Псковской области, хочу поздравить вас с Всемирным днём туризма!» - сказал Игорь Иванов.

Он пожелал коллегам в этот день крепкого здоровья, удачи и успехов в работе.

«Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами, но благодаря поддержке государства мы успешно справляемся с трудностями и обеспечиваем нашим гражданам качественный отдых и высокий уровень обслуживания!» — заметил Игорь Иванов.