Туризм

Псковские турфирмы за год отправили за границу менее 10 тысяч россиян

К международному Дню туризма Псковстат рассказал о деятельности туристских организаций Псковского региона и о том, какие туристические направления пользовались популярностью в прошедшем году.

В 2023 году в Псковской области работали 68 туристских фирм, из которых 42 осуществляли турагентскую деятельность, 8 занимались только туроператорской деятельностью, и 18 совмещали туроператорскую и турагентскую деятельность. За год туристскими фирмами Псковской области было обслужено 31,4 тысячи человек.

Особенно популярным был внутренний туризм: в путешествия по нашей стране псковские турфирмы отправили 21,5 тысячи человек – граждан России. Из них 60,6% посетили места отдыха в Псковской области. Также пользовались спросом среди туристов поездки в Краснодарский край – 15% от общей численности туристов, отдохнувших в России, Санкт-Петербург и Новгородскую область (по 4,3%).

В зарубежные страны по туристским путевкам от псковских турфирм в 2023 году выехало 9,8 тысячи российских граждан. Наибольшей популярностью пользовался отдых в Турции – 42,5% от общего количества туристов, купивших зарубежные туры, Египте – 20% и Республике Беларусь – 9,6%.