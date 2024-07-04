Туризм

Турпоток в Псковскую область увеличился на 13%

Более одного миллиона поездок совершили туристы в Псковскую область с начала года. Итоги летнего турсезона губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на встрече с председателем регионального комитета по туризму Мариной Егоровой в четверг, 26 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор отметил, что в регионе ежегодно увеличивается количество гостей и туристов. Марина Егорова сообщила, что за высокий сезон с мая по август туристический поток составил 244 тысяч человек, что на 13% больше, чем в прошлом году. «Еще один показатель — число туристических поездок, который ведется Единой межведомственной информационной статистической системой. Он превышает миллион поездок в Псковскую область», — сказала Марина Егорова.

В связи с ростом потока особое внимание уделяется развитию туристкой инфраструктуры и созданию комфортных условий для гостей региона. Серьезное подспорье в этом деле — инициированный президентом РФ национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря ему на территории области растет число модульных некапитальных отелей. В этом году новые места размещения создаются в парк-отеле «Черехин», на базе отдыха «Солнечный» и в центре загородного отдыха «Лукоморье». Например, в домиках, расположенных в «Лукоморье», специалисты уже перешли к внутренней отделке номеров. Первых гостей этот модульный некапитальный отель планирует принять зимой.