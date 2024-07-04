Туризм

Михаил Ведерников: Псковская область остается одним из популярных туристических направлений СЗФО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с Днем туризма работников туристической сферы региона и отметил их заслугу в популярности области у путешественников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В туристической отрасли работает более 7 тысяч человек, в том числе гиды и экскурсоводы, туроператоры, сотрудники отелей, гостиниц, санаториев, рестораторы и частные предприниматели. Именно вы отвечаете за гостеприимство Псковской области. Вы знакомите туристов и паломников с уникальными объектами, разрабатываете интересные маршруты, сопровождаете гостей и делаете все, чтобы приезжающие увидели неповторимую красоту нашего региона. Благодаря создаваемому комфорту в гостиницах и удивительной гастрономии в ресторанах гости региона чувствуют себя как дома», - сказал губернатор

Также глава региона отметил, что на региональном и федеральном уровнях принимаются значительные меры по развитию внутреннего туризма, улучшению уровня сервиса и совершенствованию инфраструктуры. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе созданы новые места размещения, благоустроена пляжная инфраструктура, обновляется центр города Пскова.

«Из года в год Псковская область остается одним из популярных туристических направлений Северо-Запада. И это — самый главный показатель вашего мастерства и профессионализма. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с праздником. Благодарю вас за непростой труд, творческую энергию, высокий профессионализм, большую самоотдачу и неравнодушие к своему делу. Желаю вам новых успехов, открытий, свершений, побед. Спасибо, что дарите яркие и незабываемые впечатления жителям нашей области и тысячам гостей», - подытожил Михаил Ведерников.