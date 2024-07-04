Туризм

Россияне рассказали о плюсах отдыха в бархатный сезон

Большинство российских туристов считают бархатный сезон лучшим периодом для путешествий. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» совместно со «Сбер Еаптекой». В нем приняло участие более 3 тыс. пользователей социальных сетей, которые поделились своим мнением о преимуществах отдыха в это время года.

По итогам опроса, бархатный сезон почти вдвое опередил лето по популярности: 48% респондентов назвали его лучшим для отдыха, тогда как летние месяцы набрали 27% голосов. Осень замкнула тройку лучших времен года — каждый четвертый считает золотую пору самой подходящей для туристических поездок (25%). Весну и зиму респонденты выбирали намного реже — 19 и 12% голосов соответственно.

«Ключевым фактором в пользу выбора бархатного сезона для путешествий туристы назвали возможность продлить ощущение лета — об этом заявили 57% всех опрошенных», — говорится в исследовании.

Суммарно почти половина респондентов выделили аспекты, связанные с заботой о здоровье, как ключевые преимущества путешествий в бархатный сезон. Например, 18% участников ценят такой отдых за возможность укрепить иммунитет перед началом холодов, 16% опрошенных признались, что их радует спад активности насекомых, а 7 и 6% соответственно подчеркнули снижение концентрации аллергенов и инфекций, что делает отдых более безопасным для организма.

По мнению врача-терапевта медицинской компании «СберЗдоровье» Ольги Фроловой, отдых в бархатный сезон действительно имеет ряд преимуществ для здоровья организма.

«Более мягкая погода и отсутствие изнуряющей жары позволяют комфортнее и безопаснее проводить время на свежем воздухе, заниматься физической активностью и получать полезный солнечный свет с минимальными рисками для здоровья. Отдых в бархатный сезон особенно рекомендован людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — умеренная температура воздуха снижает нагрузку на сердце. Также отпуск в этот период подходит для людей с заболеваниями дыхательной системы, так как морской воздух благоприятно воздействует на органы дыхания и организм в целом. И конечно, для детей и пожилых людей бархатный сезон тоже является оптимальным временем для отдыха, так как они наиболее подвержены обезвоживанию на фоне жаркой погоды и плохо переносят перегревание организма», — отметила Фролова.

Не менее значимым плюсом, по мнению 42% участников опроса, является уменьшение числа туристов на курортах, что создает более спокойную атмосферу для отдыха и расширяет выбор доступных для бронирования объектов размещения (14% голосов). Более трети респондентов нравятся комфортные погодные условия в бархатный сезон по сравнению с другими временами года (35% голосов), пишут «Известия».