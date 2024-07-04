Туризм

Сергей Вострецов: Работу регионов в развитии туристической сферы нужно усиливать

Работу муниципалитетов и региональных властей в развитии туризма нужно усиливать в России, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Туристический поток из России в Таиланд в прошлом месяце увеличился на 11% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом в среду, второго октября, проинформировала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Как отметили в сообщении, в сентябре текущего года в азиатскую страну прибыли больше 78 тысяч путешественников из РФ. Согласно ожиданиям экспертов, продажи на текущий и следующий месяцы идут намного динамичнее.

«Можно смело сказать, что как минимум 25% в развитии туристической сферы экономики Турции, Болгарии, Египта и Таиланда — это финансовые ресурсы наших граждан. Очень жаль, что наши региональные власти Краснодарского края не обеспечивают финансовую и инфраструктурную привлекательность нашего Черноморского побережья», - прокомментировал статистику Сергей Вострецов.

Он отметил, что «благодаря правительству и президенту внутренний туризм в России увеличился вдвое», но работа муниципалитетов и региональных властей в этом направлении «пока оставляет желать лучшего».

«Необходимо больше привлекать самозанятых и создавать условия и программы, чтобы малый бизнес активнее включался в эту сферу. У нас ещё есть огромный запас возможностей: можно улучшить инфраструктуру и, создав привлекательные условия для инвесторов, как минимум в разы увеличить денежный поток в эту отрасль. Деньги должны оставаться внутри страны, а не поднимать благосостояние курортов других государств», - подчеркнул Сергей Вострецов.