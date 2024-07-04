Туризм

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о развитии агротуризма в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга о перспективах развития агротуризма в Псковской области, который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Недавно были подведены итоги грантового конкурса Минсельхоза «Агротуризм». Два участника из Псковской области оказались в числе победителей. Что представляют собой проекты победителей конкурса? Какие суммы получат участники на реализацию проектов? Как в целом развивается сельский туризм в Псковской области? Чего в агротуризме больше - туризма или сельского хозяйства? Как выглядит среднестатистический агротурист? Способен ли агротуризм составить конкуренцию культурно-познавательному туризму?

На эти и многие другие вопросы ответит заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Юлия Ким.