Туризм

Онлайн-брифинг о перспективах развития агротуризма в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию онлайн-брифинга о перспективах развития агротуризма в Псковской области, который вышел на волнах радиостанции ПЛН FM (102.6 FM) 7 октября.

Недавно были подведены итоги грантового конкурса Минсельхоза «Агротуризм». Два участника из Псковской области оказались в числе победителей. Что представляют собой проекты победителей конкурса? Какие суммы получат участники на реализацию проектов? Как в целом развивается сельский туризм в Псковской области? Чего в агротуризме больше - туризма или сельского хозяйства? Как выглядит среднестатистический агротурист? Способен ли агротуризм составить конкуренцию культурно-познавательному туризму?

На эти и многие другие вопросы ответила заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Юлия Ким.