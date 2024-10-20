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Туризм

Босиком по траве: почему на ферме Исса ждут туристов

20.10.2024 14:44|ПсковКомментариев: 0

Хотите узнать, откуда берется молоко, заглянуть в глаза буренке, погладить ее ласкового ребенка-теленка или просто босиком пройтись по траве? Все эти радости, не знакомые и часто не доступные жителям больших городов, предлагают многочисленные объекты сельского туризма. Один из них в следующем году появится в деревне Исса Пушкиногорского района.

Построить на месте слияния двух рек экобазу «Устьяново» планирует семья Нани, три года назад возродившая местную животноводческую ферму. О том, как любимое дело стало успешным семейным бизнесом и почему дружная семья фермеров хочет познакомить с сельской жизнью туристов, узнала Псковская Лента Новостей.

 

В этом году проект фермеров Нани получил грант «Агротуризм» Министерства сельского хозяйства. И этот успех не случаен. Супруги Нани четыре десятка лет трудятся в аграрной отрасли. Василий Андреевич — по профессии зооинженер, окончил Идрицкий сельскохозяйственный техникум и Великолукскую сельхозакадемию. Людмила Петровна — экономист, выпускница Наумовского сельскохозяйственного техникума. С 1991 года они переехали в деревню Исса, где устроились на работу в местный сельскохозяйственный кооператив. А три года назад не без помощи детей Нани дали вторую жизнь животноводческой ферме, где долгие годы работали.

Возродили ферму

«Самому предприятию более 80 лет. В свое время оно как выходило на пик развития, так переживало и сложные времена. Несколько лет назад животноводческий комплекс пришел в полный упадок. Поэтому мы приняли решение возрождать нашу ферму. Я тоже была включена в процесс», - говорит дочь фермеров, Оксана Нани.

Три года назад семья выкупила остатки СПК и стала ремонтировать здание фермы. А первые животные появились при поддержке государства.

«Мы выиграли грант Агростартап. Участвовали трижды, получили поддержку только с третьего раза. Я помогала отцу составлять бизнес-план. И на полученные деньги купили 30 племенных нетелей голштинской породы», - вспоминает Оксана Нани.

По ее словам, это были высокопродуктивные племенные нетели, которых фермеры приобретали в лучших российских хозяйствах. Для этого Оксана вместе с отцом объездила племхозы в Ленинградской, Смоленской, Белгородской и других областях. «Вместе с отцом выбирали. Смотрели на физиологию животных, условия содержания», - поясняет она.

Племенные животные — достаточно дорогие. Но тут тоже помогли меры поддержки — субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением нетелей. Постепенно шла и модернизация фермы, в том числе, за счет кредитных средств. «Много работы на начальном этапе выполнялось своими силами. Если я нахожусь большее время в городе, то отец и мать постоянно находятся на предприятии. Несмотря на 40-летний опыт работы, нужно полное погружение в каждый вопрос. Осваиваются новые технологии, особенно это касается кормления и заготовки кормов. Все совершенствуется, и между тем, что было 40 лет назад и тем, что есть сейчас — огромная разница», - отмечает Оксана.

«Люди — это основная составляющая успеха в бизнесе, - говорит Оксана Нани. - Коллектив у нас сборный: есть специалисты из Санкт-Петербурга и Пскова, есть и местные жители». На ферме работает более 30 человек. Стаж некоторых — больше 20 лет, и им есть с чем сравнить современные условия работы. Раньше на сельхозпредприятиях было очень много ручного труда: корм раздавали в ручную, даже сами носили бачки с молоком. Сейчас есть техника: тракторы, автоматизированные системы доения, молокопровод, по которому молоко сразу поступает в танки-охладители без контакта с человеком. «Работа на ферме в любом случае непростая, но по сравнению с тем, как было раньше, существенно отличается за счет автоматизации и механизации», - отмечает фермер.

Ежедневный труд, автоматизация производства и господдержка дали свои плоды. На сегодня ферма «Исса» - это более 700 голов дойного стада. Всего - 1 150 голов: нетели и телки разного возраста. Помимо дойных коров, есть молодняк, который фермеры планируют «успешно вырастить, чтобы они стали такими же дойными и продуктивными коровами».

Голштинская порода отличается хорошими надоями молока, устойчивостью лактации. Объем молока от одной дойной коровы достигает 34 литров. Молоко поступает на молочные заводы Санкт-Петербурга, Пскова и Порхова.

Вернуться к истокам

Но фермеры не останавливаются на достигнутом. Сохранив и возродив животноводческое хозяйство, семья Нани хочет благоустраивать и развивать территорию вокруг.

«В последнее время в России и во всем мире стал популярным сельский туризм. Детям, да и взрослым интересно, откуда берется молоко, какие условия содержания нужны животным. Есть тенденция к возвращению из виртуальной реальности к нашим истокам. Многим хочется сбежать из городской суеты, от стремительного, быстрого, динамичного и в том числе стрессового образа жизни в деревню - туда, где не ловит сотовая связь», - говорит Оксана Нани.

В деревне Исса мобильные «ловят» - вне зоны доступа оказаться сложно. Но зато здесь можно с избытком найти много того, чего не хватает городскому жителю.

«Красивая природа — это то, что мы можем предложить. Практически вся Россия путешествует по таким же отдаленным местам в Карелии. И очень хотелось бы, чтобы в Псковской области так же развивался сельский туризм».

Поэтому семья Нани дважды подавала заявку на грантовый конкурс Минсельхоза «Агротуризм». И в этом году проект фермеров оказался в числе 92 победителей. В рамках проекта планируется строительство домиков для туристов и организация досуга отдыхающих, в том числе экскурсий на ферму. «К нам приезжают знакомые, друзья, семьи с детьми. Показываем им ферму - умиляются маленьким телятам, целуются с ними. Разрешаем их покормить, погладить - тактильный контакт важен особенно для детей»,- говорит Оксана Нани.

Строительство экобазы начнется уже в следующем году. На первом этапе за счет грантовых средств будут построены три комфортабельных гостевых домика на берегу реки Исса, а также русская баня. За счет софинансирования предпринимателей будут оборудованы беседки и мангальные зоны, куплены лодки и рыболовные снасти, велосипеды и другой спортинвентарь. «Зимой можно кататься на санях, на лыжах. Летом походить по траве босиком. У нас есть красивое озеро Волхво, куда многие приезжают, чтобы ловить рыбу и кататься на лодках. Мы с удовольствием сами там катаемся на сапах. Очень хотим приобрести лошадей, чтобы организовывать для гостей конные прогулки на старую барскую усадьбу или вокруг озера», - делится планами фермер.

Место, в котором планируется строительство базы, - очень удобное. Деревня Исса находится в километре от трассы Санкт-Петербург — Киев, а это значит — по хорошей дороге гости могут отправиться в Пушкинские Горы, в Опочку, в Себеж, в Ореховно. «У нас можно и отдохнуть на природе и попутешествовать. Все находится очень близко».

И, конечно, будут экскурсии на производство: «Можно на машине доехать, пройти старинный навесной мост через реку и пешком полкилометра пешком прогуляться до фермы по кукурузным полям. Там покормить животных, погладить, посмотреть, как это все работает, откуда берется молоко».

По мнению фермера, проект экобазы решает много задач. Это и создание дополнительных рабочих мест, и популяризация здорового образа жизни, и привлечение людей на село.

«Это возрождение села. Раньше люди бежали в города, а сейчас возвращаются в деревню. Если есть комфортное жилье и работа, многие готовы поменять городской образ жизни на сельский. Но, конечно, для этого нужно создавать условия. Чтобы это была не избушка на курьих ножках, а дом с отоплением, с полноценной ванной, с газом. Обязательно: школа, детский сад, хорошая дорога, возможность иметь достойный заработок», - считает Оксана Нани.

Поэтому дружная семья фермеров хочет показать псковскую деревню во всей красе и уже в следующем году планирует принимать на экобазе первых гостей.

Светлана Синцова

Теги: #фермер #агротуризм #поддержка фермеров
Источник: Псковская Лента Новостей
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