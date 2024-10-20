Туризм

Жители Пскова стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон — аналитики

Жители Пскова стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон. Самыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 52% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».

Фотографии предоставили в компании МегаФон

За первую половину осени туристический поток вырос на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Белоруссия, ее посещаемость псковскими туристами увеличилась на 27%.

Турция занимает вторую строчку по посещаемости, средняя цена билета на этом направлении выросла на 14%. На турецких курортах отдыхал каждый третий россиянин. Тройку лидеров замыкает Абхазия. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Египет (популярность этого направления выросла на 35%) и Грузия (18,5%).

Наибольший прирост турпотока (93%) демонстрируют страны Азии. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Вьетнам. Любопытно, что цены на авиабилеты на данные направления в целом сохранились на прежнем уровне, либо упали на 3-40% в зависимости от страны. Исключение — Таиланд, куда билеты подорожали на 17% по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года.

Количество поездок жителей Пскова на африканский континент выросло на 34%. Как и годом ранее, самые популярные для отдыха страны на континенте – Египет и Тунис.

В страны Ближнего и Среднего Востока псковские туристы стали летать на 15% больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты и Иран. При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (100%).

Cущественный прирост популярности у псковских туристов продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 59%. Чаще всего жители Пскова посещали Румынию, Германию и Испанию. А интенсивнее всего турпоток рос в Испанию (47%), Румынию (241%) и Венгрию (175%).

Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако, по посещаемости в лидерах Бразилия, Аргентина и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 13% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика не коснулась Соединенных Штатов Америки, здесь прирост составил 45%, а билеты подорожали на 15 %. Второе и третье по популярности место, после США, занимают Куба и Мексика, это связано с наличием прямых перелетов из России.

Аналитики МегаФона зафиксировали существенный рост поездок в страны Австралии и Океании. В среднем этот показатель увеличился на 17%, а чаще всего россияне посещали Австралию, Танзанию и Новую Зеландию.

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