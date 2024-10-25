Туризм

Правила перемещения кошек и собак через границу напомнили псковичам

О правилах перемещения животных-компаньонов внутри страны рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова на пресс-конференции в Пскове 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При перемещении внутри страны необходимо иметь ветеринарные паспорта на животных. Идентификация животных должна проводиться в любом случае, так как это не только поможет найти питомца в случае его потери, но и быть уверенным в состоянии его здоровья.

Было отмечено, что владельцы плотоядных животных обязаны вакцинировать своих любимцев против бешенства и оформлять ветеринарные сопроводительные документы.

«Необходимо помнить о статусе регионов по заболеваниям. Путешествие - это тщательно планируемое мероприятие», — добавила Галина Леонова, призывая владельцев животных ответственно подходить к подготовке к путешествиям.

Владельцам, планирующим путешествие с питомцами, рекомендуется обращаться за информацией на сайт федеральной службы Россельхознадзора, где указана вся необходимая информация и расписаны шаги действий.