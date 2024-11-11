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Псков в картинках

11.11.2024 10:40|ПсковКомментариев: 0

Берег Чудского озера, мемориал Александру Невскому с дружиной в Самолве, Псковский кремль и Изборск стали локациями для приключенческой истории о поиске таинственного артефакта. Мальчик и его отец-археолог ищут драгоценное украшение, ради которого отправляются в долгое путешествие по северо-западу России. Таков сюжет комикса «Серебряное ожерелье», десятый выпуск которого посвящен Псковской области.

О том, как появилась идея рассказать о достопримечательностях регионов при помощи комиксов, кто работает над проектом, а также о том, какие еще есть «рисованные» путеводители по Пскову, узнала Псковская Лента Новостей.

 

По следам экспедиции

Серия комиксов «Серебряное ожерелье» - проект газеты «Петербургский дневник». Выпуск о Псковской области - десятый по счету. То есть герои комикса уже побывали во многих городах Северо-запада России: Калининграде, Великом Новгороде, Вологде, Сыктывкаре, Архангельске, Петрозаводске...

Места действия для приключений папы и сына выбраны неслучайно. Это не только города «Серебряного ожерелья», но и основные точки маршрута другой - реальной экспедиции, которая состоялась несколько лет назад.

«Проект «Серебряное ожерелье» уже давно разноформатно представлен в «Петербургском дневнике». Все началось с большой медиа-экспедиции, которую поддержали власти Санкт-Петербурга и заместитель полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Павловна Совершаева», - рассказала куратор проекта, руководитель пресс-службы «Петербургского дневника» Анастасия Бирюкова.

В рамках медиаэкспедиции журналисты «Петербургского дневника» и канала «Лен ТВ 24» побывали в 11 регионах Северо-Запада, в том числе, в Псковской области. «По итогам этого проекта вышла книга, где рассказывается о каждом регионе, а также документальные фильмы и журналистские материалы», - пояснила Анастасия Бирюкова.

Впоследствии появилась идея показать регионы «Серебряного ожерелья» в форме комикса. «Петербургский дневник» не первый раз работает с таким форматом: в издании уже выходили комиксы о Славе Самбо - обычном мальчике, который благодаря целеустремленности, силе воли и регулярным тренировкам по самбо приобрел суперспособности.

«Комиксы - это молодежная тема. Они интересны и детям, и взрослым. Поэтому мы решили, что продолжим историю поиска ключевых исторических и культурных аспектов в жизни регионов «Серебряного ожерелья» именно в таком формате. В итоге появилась история о мальчике и его папе-археологе, которые путешествуют по регионам, погружаются в их историю, узнают, как эта история сегодня репрезентуется в современности», - отметила куратор проекта.

Детективы и приключения

Детективно-приключенческий жанр - тоже не новшество для издания: «Петербургский дневник» участвовал в создании серии подкастов литературной мастерской Антона Чижа. В рамках этой работы известные артисты озвучивали детективные истории. «Детективы и приключения - это про нас! Мы умеем это делать! Поэтому решили, что комиксы - хорошая история, чтобы продолжить проект», - уверена Анастасия Бирюкова.

Творческой частью - созданием изображений и написанием диалогов - занимается компания PushKeen. Сотрудники «Петербургского дневника» разрабатывают концепцию проекта. «В последние годы мы очень много творческой энергии отдаем и готовы дальше продвигать «Серебряное ожерелье»», - отметила куратор проекта.

Что касается выбора локаций для комикса в Псковской области, они тоже неслучайны. Это те достопримечательности, которые в свое время посетила медиа-экспедиция. «Многие туробъекты, которые представлены в комиксах, в свое время уже нашли отражение в фильмах и материалах, которые вышли по итогам экспедиции. Многие культурные доминанты регион мы видели своими глазами и о них рассказываем».

А поскольку это был совместный проект с регионами, часть объектов участники экспедиции посещали по рекомендации представителей региональных властей и туристического бизнеса.

По итогам экспедиции ее участники уже сами могли помочь организовать экскурсию по маршруту «Серебряного ожерелья», чтобы было «комфортно, удобно, интересно, по карману - чтобы отдых принес только положительные эмоции».

У комикса похожая задача. «Важно, чтобы эта команда - отец и сын - не просто нашли ожерелье, а наполнились этой историей и с помощью путешествия поняли, что у регионов Северо-запада очень много общего», - отметила Анастасия Бирюкова.

Рисованные истории

Псковская область уже не первый раз попадает на страницы комиксов. Псков, Остров, Пушкинские Горы и Талабские острова уже «засветились» в комиксах другого автора - фотокорреспондента и художника-иллюстратора из Москвы Варвары Ледневой. Девушка часто путешествует по стране и создает уникальные дневники в форме комиксов. Правда, сама она предпочитает другое название - «рисованные истории».

В Псковской области художница побывала уже не один раз и в разное время года. По итогам путешествий в регион выходили путеводители в картинках по Пскову, Изборску, Острову, Пушкинским Горам и Талабским островам. Теперь Варвара мечтает объединить все свои псковские маршруты в один сборник. «У меня уже вышел путеводитель по Мурманской области «Путешествие на Кольский». Теперь мечтаю, что такой же сборник будет по Псковской области», - рассказала Варвара Леднева.

Автор планирует дополнить новыми впечатлениями и локациями ранее опубликованные маршруты по Псковщине. «В сборник войдут места, которые я сама видела, где я гуляла, общалась. Я добавлю Псково-Печерский монастырь, Выбуты и памятник дружине Невского под Псковом, где я побывала в прошлом году. До этого я была в Пскове несколько раз и всегда видела этот монумент издали. В этот раз наконец-то там побывала и нарисовала монумент, а также Снетогорский монастырь», - рассказала она.

И, конечно, художница надеется, что снова сможет посетить Псковскую область. «Надеюсь, увидеть новые места: памятник Невскому в Самолве, а также Гдов, где сохранилась крепостные сооружения. Еще надеюсь увидеть после реконструкции Порховскую крепость. В прошлый раз, когда я приезжала, она была вся в строительных лесах. И очень хочется добраться до южной части региона и озерного края - Себежа. Псковская область у меня всегда в планах», - отметила Варвара Леднева.

Наш регион, действительно, способен привлекать туристов своей историей, культурой, красивыми природными локациями. И очень хорошо, что с помощью таких проектов информация об интересных и познавательных маршрутах по Псковской области становится доступной широкому кругу путешественников. 

Светлана Синцова

 

Теги: #туризм #Псковская область #комикс
Источник: Псковская Лента Новостей
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